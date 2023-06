Duomo, lesionato cornicione interno "C’è il ponteggio: subito i lavori"

di Laura Valdesi

SIENA

Il Duomo ha bisogno di cure. E’ stata scoperta una lesione da sanare nel cornicione, sul lato destro, con le teste dei Papi. E’ già stato eretto il ponteggio all’interno della Cattedrale, proprio davanti all’altare, nella navata centrale. E transennata opportunamente l’area, rimuovendo le panche delle prime file dove durante le cerimonie prendono posto di solito le autorità. A brevissimo inizieranno i lavori. Nessun problema comunque per le visite: anche ieri i turisti affollavano il Duomo per godersi le meraviglie del pavimento. "Facciamo continuamente controlli sulla sicurezza, c’è una costante attenzione alla situazione della Cattedrale sotto il profilo strutturale. Una consuetudine che ho trovato e che proseguo. Nell’eseguire le verifiche è stata rilevata una lesione, non grave, nel marmo. Però da non trascurare. Infatti interveniamo subito", chiarisce il rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena Giovanni Minnucci.

Dove si trova esattamente la lesione?

"Nel cornicione sopra le teste dei Pontefici, di fronte al pulpito. A destra guardando l’altare maggiore. Per l’esattezza all’altezza dei busti dei Papi Giulio I e Marco. Non c’è il pericolo di un distacco però la situazione può peggiorare e dunque, come detto, interveniamo. Ovviamente tutto viene fatto dopo aver avvertito la Soprintendenza e sotto il suo controllo".

L’intervento iniziale?

"In prima battuta è andata su l’edilizia acrobatica. Abbiamo un restauratore che si è occupato anche di San Pietro, dunque un’eccellenza. Ha visto la lesione ma non era tecnicamente possibile intervenire in quel punto. Di conseguenza è stato deciso di allestire un piccolo cantiere, mettendo in sicurezza la zona, togliendo le sedie e le panche. Abbiamo scelto un ponteggio molto leggero sul quale lavoreranno i nostri tre lapidei".

Ci vorrà un po’ di tempo. Il 16 agosto qui entrerà il popolo della Contrada che ha vinto il Palio dell’Assunta.

"L’intenzione è di finire entro il mese di luglio. Quando è emerso il problema non abbiamo esitato, pensando da un lato alla sicurezza di chi qui lavora, dei sacerdoti e dello stesso cardinale, dall’altro ovviamente dei visitatori. Ripeto, non è grave ma sideve intervenire. Prestiamo sempre tantissima attenzione alla Cattedrale. Anche se si trova della polverina su una panca verifichiamo sempre l’origine. Comunque il ponteggio e i lavori non ostacoleranno la visita del 99% del Duomo".