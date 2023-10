Duomo, la grande musica di Wagner incanta. Il rettore Minnucci: "Un sogno che si realizza"

La navata centrale del Duomo era al completo ieri sera per il concerto ‘Verso il Graal: Wagner il sinfonico’, con cui l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Oksana Lynivche, ha portato le note del Parsifal nella cattedrale che ispirò al compositore le scenografie per il primo atto dell’opera. A 141 anni da quella famosa visita, avvenuta come riporta il registro del Duomo il 23 agosto del 1880, la rassegna ‘Wagner und Siena’, nata da un progetto dell’Opera della Metropolitana di Siena in collaborazione con l’Accademia Chigiana, rievoca il rapporto tra il musicista e la cattedrale con un programma di eventi che proseguirà venerdì 3 novembre con l’organo di Cesare Mancini. "È un sogno che si realizza – ha detto Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera – e un momento importante, perché la musica deve unirci". Il rettore ha ricordato al pubblico la provenienza della direttrice, Oksana Lynivche, ucraina. "Il nostro affetto – ha detto Minnucci – va a chi ha scritto questa musica e a chi stasera la dirigerà. Un messaggio di pace e solidarietà verso questo popolo che come molti altri sta vivendo sotto le bombe". "Questo è un luogo dove si loda Dio – ha aggiunto il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – e lo si fa anche con la musica".

R.B.