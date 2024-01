Duello sul verde nel Parco di Villa. Rubini Manenti

"Il Comune è impegnato nell’attuazione di interventi per il recupero e la valorizzazione del Parco di Villa Rubini Manenti, nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente e dei beni culturali". Così l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, ha risposto all’interrogazione di Gabriella Piccinni (Pd). Bianchini ha specificato: "Il progetto è articolato in due stralci funzionali, che riguardano rispettivamente le opere a verde e il restauro delle fontane, percorsi e pubblica illuminazione. Attualmente, stiamo concentrando gli sforzi sulle opere a verde, che includono potature mirate sulle piante del boschetto e di altre zone del parco. Gli interventi di potatura riguardano principalmente le piante di leccio di alto fusto, che presentavano rischi per la sicurezza pubblica a causa di malattie, attacchi patogeni e cedimenti strutturali in caso di fenomeni esterni".

E ancora: "Il progetto – ha evidenziato l’assessore – prevede anche il ripristino di una fitta rete di percorsi pedonali. L’intera superficie del parco, in particolare nel boschetto, è però ricoperta da un consistente strato di foglie e terriccio che non rende rilevabile lo stato di conservazione dei percorsi, ed è pertanto indispensabile procedere alla pulizia e al recupero delle aree danneggiate. Un terzo intervento interessa invece il ripristino di un cedimento del terreno, che ha causato il crollo di una porzione del camminamento; il progetto ne prevede consolidamento e ricostruzione". E infine: "Gli abbattimenti eseguiti riguardano piante non nobili o infestanti". Tranchant la replica di Piccinni: "Non mi convince il fatto che degli alberi possano essere tagliati perché hanno scarso valore ambientale. Una legge del 2020 stabilisce i criteri ambientali minimi, ma il Comune non si è dotato di un regolamento in merito".