Duello sui brindisi al Santa Maria. Tutti al lavoro per una mediazione

Lo stop ai brindisi di ’Wine & Siena’ nella sala del Pellegrinaio al Santa Maria della Scala è stato accolto con freddezza dagli organizzatori. La notizia è arrivata attraverso la risposta data dal sindaco Nicoletta Fabio all’interrogazione presentata in Consiglio comunale da Fabio Pacciani (Gruppo misto). Ne è seguito l’annuncio di un Disciplinare per l’utilizzo degli spazi interni al Santa Maria della Scala. Per questo il presidente di Confcommercio Stefano Bernardini incontrerà il sindaco Nicoletta Fabio in settimana per arrivare a una mediazione tra posizioni al momento decisamente distanti.

La location del Santa Maria, per la sua unicità, viene infatti considerata qualificante in termini di immagine per la kermesse dedicata al vino. In altre parole, agli occhi di organizzatori e fruitori, gli spazi dell’ex Spedale fanno la differenza.

’Wine & Siena’ è nato nel 2016 e all’epoca era ospitato in parte a Palazzo Salimbeni, in parte all’Hotel Continental e in parte al Museo Civico. Nel 2018 e nel 2019 venne esteso all’aula magna dell’Università degli studi, mentre il debutto al Santa Maria della Scala avvenne nel 2020. La kermesse si fermò nel 2021 causa Covid per riprendere nel 2022 all’ex Spedale dove è rimasta fino a quest’anno.

Ipotetiche sedi alternative vengono viste negativamente dagli organizzatori: il Palazzo delle Papesse per esempio non ha uscite di sicurezza, la Fortezza sarebbe priva degli spazi necessari, mentre l’ipotesi Corticella non risulterebbe adatta perché sotto terra e senza ingresso per i disabili.

Sarà dunque necessario un ragionamento a 360 gradi tra il sindaco e Bernardini, dal momento che è in gioco la permanenza stessa di ’Wine & Siena’ in città. La kermesse ha sempre rispettato negli anni il limite massimo di 900 persone in un giorno, portando un notevole indotto. E’ quindi verosimile che, considerata l’unicità del Santa Maria, gli organizzatori chiedano al Comune gli spazi al sesto e al settimo livello in cambio della rinuncia alla sala del Pellegrinaio. Da parte sua, il sindaco dovrà lavorare a una mediazione tra la necessità di conservazione delle opere d’arte (voluta dal neopresidente della Fondazione Antico Spedale Cristiano Leone e dalla direttrice Chiara Valdambrini) e le istanze dell’associazione di categoria, che chiede l’impiego degli spazi del Santa Maria anche per iniziative non strettamente correlate ai fini artistici e culturali.

