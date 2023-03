Duecento aspiranti matricole all’open day Montanari: "Siamo la porta del mondo"

Ieri all’Università per Stranieri l’open day, la giornata di orientamento per le future matricole: l’occasione per presentare l’ambiente di studio, l’offerta didattica (13 lingue e 7 doppi titoli di laurea) e i servizi del Diritto allo studio. Sono stati oltre duecento i ragazzi in visita alla sede di piazza Rosselli. "L’università è sempre aperta, ma ci sono giorni in cui è ancora più aperta - dice il rettore Tomaso Montanari presentando il suo ateneo e l’occasione dell’open day -. L’Università per Stranieri è il luogo di contatto fra l’Italia e il resto del mondo, in un’ottica di multiculturalità e scambio. Scegliere di studiare alla Stranieri vuol dire entrare da una porta ed uscire nel mondo, viaggiare, conoscere lingue e culture degli altri e anche immaginare un futuro professionale nella mediazione culturale. Per noi questo è un giorno importante, che assolve alla nostra vocazione di essere una porta, una soglia, il passaggio attraverso il quale andiamo nel mondo. E la porta ha un senso se varcata". Alle lingue insegnate fino ad oggi - cinese, giapponese, arabo, portoghese, catalano, francese, inglese, spagnolo, russo, coreano e tedesco - si aggiungeranno il turco e la lingua swahili e cultura africana.