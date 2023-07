Due vittorie da barbaresco Non succedeva da 45 anni

Era dal 1978, 45 anni, che un barbaresco della Selva non vinceva due Palii. C’è riuscito Niccolò Brocchi, prima con Remorex nel 2019, ora con Violenta.

Nella foto che pubblichiamo la cavalla prende le coccole subito dopo la vittoria.

"In quell’istante c’era gioia, e profonda riconoscenza verso di lei. Contentezza. Un bacio quasi materno, anche per come si è comportata nei quattro giorni. Non credevo fosse così dolce, di una disponibilità assoluta. Mi ero fatto l’idea di una peperina. E’ stata invece una sorpresa la prima femmina che mi è capitata nella stalla dal 2012".

Remorex era diverso?

"Anche con lui alla fine ci si lavorava bene ma aveva un carattere, come dire, più vivo".

Di cosa era ghiotta Violenta?

"Nessuna predilezione, mangia ogni cosa. Anzi, era più difficile tenerla a stecchetto".

Ama sempre caramelle polo?

"Quante gliene ho date... All’inizio le ha portate il proprietario, poi quando i selvaioli l’hanno saputo ne sono arrivate un bel po’. Portavamo dietro la riserva e ogni tanto le mangiava".

Con chi aveva più feeling?

"I ragazzi la pulivano quasi sempre, a loro qualche morsetto l’ha dato. Con me splendida".

Un momento speciale?

"L’assegnazione è stata emozionante come quando uno vince il palio perché in questo Provenzano era ancora più importante di sempre. Un’altra scena simpatica quando il secondo giorno trovai Violenta che si era buttata in terra e da sdraiata mangiava il fieno".

A quale cavallo di quelli avuti nella stalla assomiglia di più?

"A Mississippi, un po’ a lui per l’affetto che ci ha tirato fuori".

La dedica della vittoria?

"Alla Contrada, alla famiglia e alla fidanzata che sopporta le assenze tutto l’anno. Al babbo che mi ha trasmesso la ’malattia’ dei cavalli".

La.Valde.