Due uomini picchiati dentro il treno. Uno sequestrato nella casa in centro

di Laura Valdesi

SIENA

Quel movimento di poliziotti nel cuore di Siena, pieno centro storico, all’alba di giovedì, era legato all’operazione della Distrettuale antimafia. Che ha portato a fermare nove pakistani (vedi articolo nel fascicolo nazionale) tra i 21 e i 42 anni i quali, con ruoli diversi e a vario titolo, favorivano l’ingresso illegale di connazionali in Italia. Nella tranquilla Siena, appunto. L’appartamento dove venivano ospitati numerosi pakistani senza permesso di soggiorno, che aiutavano ad arrivare fin qui, proprio nel cuore della città. A due passi da Piazza del Campo. Come un altro, poco distante, dove sarebbe stato liberato da un blitz della Mobile un migrante tenuto sotto sequestro da tre connazionali che avevano l’ordine di non lasciarlo andare finché non avesse estinto un asserito debito di duemila euro dovuto all’associazione visti i servizi resi per farli arrivare a Siena e soprattutto consentirgli di restare in città. Insomma, il cuore dell’attività, secondo procura e Squadra mobile, era sulle ’lastre’.

Ad accelerare l’inchiesta un episodio accaduto il 19 marzo 2023. Sembrava che ci fosse una rissa alla stazione, all’interno di un treno. Un ferroviere aveva avvertito le forze dell’ordine, la polizia si era precipitata sul posto. Due pakistani erano dovuti ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso delle Scotte. La chiave di volta che aveva consentito agli investigatori di rompere il silenzio che regnava intorno a quello che sarebbe stato un sistema collaudato. I due erano scappati, in realtà, dall’appartamento a due passi da Piazza dove la polizia si è recata anche giovedì mattina all’alba. Venendo raggiunti proprio alla stazione ferroviaria di Siena da alcuni componenti del gruppo criminale, quindi aggrediti, riportando una serie di ferite. In realtà tre i pakistani in fuga che non volevano sottostare alle angherie e alle richieste di denaro ulteriori da parte di chi sembrava all’inizio essere un ’salvatore’. La mano tesa alla fine di un viaggio da incubo. Era stato ritrovato, come detto, all’interno di un’altra abitazione vicina al Campo essendo riuscito a mandare un messaggio per chiedere aiuto. Il resto, per squarciare il velo sulla presunta organizzazione, l’avevano fatto gli uomini della Mobile del vice questore aggiunto Riccardo Signorelli. Intercettazioni telefoniche, osservazione. Anche il sistema di videosorveglianza era stato utile a ricostruire cosa si nascondeva dietro quegli episodi così violenti. Ha consentito di documentare i modi in cui numerosi altri clandestini venivano presi in carico, parallelamente rispetto all’attività delle istituzioni e delle associazioni di volontariato fatta davvero con il cuore. L’arrivo dal confine italiano a Firenze e, poi, da qui a Siena. Fino a procurare loro un alloggio. "Una volta arrivati – si legge in una nota del procuratore di Firenze Filippo Spiezia – i componenti dell’organizzazione indirizzavano i clandestini verso l’ufficio Immigrazione della questura senese, attivandosi per far assegnare loro una temporanea sistemazione in attesa della formalizzazione della richiesta di protezione internazionale".

Il blitz all’alba di giovedì ha portato al fermo di nove pakistani, uno in provincia di Firenze (è difeso insieme ad altri due dall’avvocato Serena Borghigiani), un altro a Como ed i restanti sette a Siena. Tre dei quattro a cui viene contestata l’associazione a delinquere sono difesi dagli avvocati Enrico De Martino e Beniamino Schiavone, l’altro dalla dalla collega Monica Barbafiera. Stamattina saranno tutti in tribunale per la convalida del fermo da parte del giudice Fabio Frangini. Il pm Siro De Flammineis, che sostiene l’accusa con la collega della Dda, nella conferenza stampa di ieri ha sottolineato tra l’altro come la vicenda senese "sia solo una piccola parte di un fenomeno molto più ampio e complesso che coinvolge più Stati interessati dal passaggio migratorio".