Due tifosi accendono fumogeni. Via al daspo: un anno senza calcio

di Laura Valdesi

Il fascino del campanile. Era stato definito il derby delle castagne quello fra l’Atletico Piancastagnaio e l’Amiata. Una sfida molto sentita sulla montagna. Che è invece finita sotto la lente di ingrandimento della polizia per il comportamento tenuto da due tifosi che, a tre mesi dall’incontro, sono stati sottoposti a daspo . Non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un anno. Tutta colpa dei fumogeni che erano stati accesi sugli spalti. "Prosegue la politica del massimo rigore da parte del questore di Siena Pietro Milone – osserva una nota della polizia – nei confronti di chi va alle manifestazioni sportive non rispettando le regole". Punto sul quale Milone era stato chiarissimo, anche con i supporter della Robur e di altri sport, vedi il basket.

Ma andiamo per ordine. L’Atletico Piancastagnaio, che milita in prima categoria, era sceso in campo determinato, il 29 ottobre scorso. E ce l’aveva fatta a portare a casa il risultato, vincendo il derby contro l’Amiata per due a zero, portandosi in sesta posizione, ad una sola lunghezza dalla zona play off. Il gruppo allenato da Lorenzo Coppi, invece, era alla quarta sconfitta consecutiva. A condannare la squadra di Abbadia San Salvatore erano state le reti di Tommaso Tondi ed Edoardo Coppi, entrambi alla seconda marcatura stagionale. Fin qui la cronaca dell’incontro. In occasione della partita, però, durante il servizio di ordine pubblico erano emersi comportamenti che la polizia ha ritenuto fossero da sanzionare. I due supporter, mentre si trovavano all’interno dello stadio, nel settore riservato alla tifoseria locale, avevano acceso fumogeni sugli spalti "creando con la loro condotta, vietata dalla legge, un concreto pericolo per le persone".

A seguito delle indagini svolte sono stati ricostruiti i fatti. E nei giorni scorsi il questore ha emesso due daspo nei confronti di un 42enne ed un 43enne, tifosi dell’Atletico Piancastagnaio, identificati dalla polizia e dai carabinieri durante il servizio di ordine pubblico. La misura di prevenzione ha la durata di un anno per entrambi. Non potranno assistere ad incontri ufficiali e amichevoli, di tutti i campionati o tornei, sia professionisti che dilettanti. Vietate per loro anche le vie vicino allo stadio locale durante le partite casalinghe "nonché lungo le strade dedicate alle tifoserie che devono raggiungere gli impianti sportivi, a partire da due ore prima e fino a due ore dopo ogni singolo evento sportivo vietato".