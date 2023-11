Due studentesse premiate per le tesi sul diritto del lavoro

A Chiara Minna e Ester Ricci i primi due premi di laurea istituiti dalla Consulta dei consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Toscana, al fine di promuovere e di far conoscere la figura del consulente del lavoro come possibile sbocco professionale dei laureati in materie giuridiche. La consegna è avvenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena: i premi di laurea, dell’importo di 500 euro, erano destinati a studenti dei corsi a ciclo unico e triennale attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza per le due migliori tesi sul diritto del lavoro.