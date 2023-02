"Due studentati nel piano operativo Ferrovie, il veto al supermarket"

L’appello del rettore Di Pietra è stato raccolto dal Comune che ha annunciato la previsione nel suo piano operativo di due aree destinate a studentati, fuori le mura. La destinazione non è altro che, all’interno di uno strumento urbanistico, l’utilizzo che il proprietario può fare di quel terreno. "Per l’area a ridosso della confluenza fra viale Sardegna e viale Toselli – conferma l’assessore all’urbanistica Michele Capitani – abbiamo avuto dei contatti con Ferrovie dello Stato, proprietaria dell’area poco prima di Malizia e della Stazione. Alla richiesta sul possibile uso di quello spazio, il Comune ha individuato la necessità per Siena di alloggi per studenti, scartando la possibilità della media distribuzione. Il progetto previsto prevede anche la realizzazione di una strada interna complanare che andrebbe a sbucare prima del ponte di Malizia, andando a risolvere i problemi di traffico di viale Sardegna.

Impostato e più avanzato invece è l’iter per l’altro studentato, quello per cui esiste già un piano attuativo, nell’area a ridosso del Palasport Mens Sana: qui è prevista da tempo una struttura multipiano da 250 posti letto, più la realizzazione di una palestra con accesso da viale Sclavo e la conversione dell’attuale parcheggio in parcheggio scambiatore". Sono entrambe realizzazioni da farsi su aree private, con il Comune impegnato solo sul versante del piano operativo. Nel frattempo procede il tour di ascolto dell’amministrazione per la stesura del prossimo Piano strutturale, atteso per inizio 2024: ieri tappa a San Miniato. Questa è un’altra storia, visto che lo strumento urbanistico toccherà alla prossima amministrazione comunale, che potrà avvalersi delle indicazioni già segnalate dai cittadini.

P.T.