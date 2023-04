Due storie molto simili, eppure diverse Raccontano quanto sia difficile l’integrazione

Quando qualcuno si trasferisce in un altro paese, molto differente dal proprio, com’è successo a molte persone ucraine, che sono scappate dal loro paese per via della guerra, ci si deve ambientare e questo all’inizio non è semplice, perché ci si sente diversi rispetto agli altri, perché manca casa. Alcune persone sono riuscite ad ambientarsi, mentre altre no.

Abbiamo incontrato un ragazzo che viene a nuoto con alcuni di noi, che all’inizio non si era ambientato bene e tendeva a isolarsi, ma grazie agli insegnanti e ai compagni che lo hanno aiutato è riuscito a integrarsi all’interno del gruppo scolastico, ma anche nel gruppo nuoto. Così ha imparato la lingua e ha fatto nuove amicizie.

Differente è stata l’esperienza di una nostra compagna di classe che non è riuscita a relazionarsi con gli altri e si è sentita a disagio. Inizialmente veniva a scuola, ma successivamente ha preferito fare lezione online con la sua vecchia classe. Tante è stata la mancanza di casa, del suo paese che è ritornata in Ucraina.

Chiaramente l’integrazione è qualcosa di molto complesso e soggettivo.