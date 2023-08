Due stazioni per l’Alta velocità Il nodo tra Chiusi o Montallese Sonnini: "Uniti su una proposta"

di Massimo Montebove

"La valorizzazione della stazione di Chiusi è una priorità per l’amministrazione comunale". Con queste parole Gianluca Sonnini, sindaco di Chiusi, ha voluto chiarire ancora una volta la sua posizione. Lo ha fatto l’altra sera intervenendo a una iniziativa promossa dal comitato per la valorizzazione della stazione di Chiusi, che è contrario a ipotesi alternative di stazione alta velocità per il territorio senese. "Lo sosteniamo da sempre assieme ai sindaci della Valdichiana senese – ha detto Sonnini –, bisogna valorizzare la stazione di Chiusi. Stiamo lavorando sul fronte servizi per migliorare la qualità e l’efficienza degli spostamenti di pendolari e turisti sulla Chiusi-Siena e sull’ampliamento dell’offerta dei treni regionali, intercity e Frecciarossa sia su Chiusi che su Arezzo. Ma anche sul piano delle infrastrutture, nel medio lungo periodo, attraverso opere ormai necessarie come l’elettrificazione e raddoppio della Chiusi Siena, la Lunetta di Sinalunga per la ferrovia o sulle strade con Ss146, la Cassia e la 326 in Toscana o la Sp. 309 Moianese in Umbria".

Per quel che riguarda il tema della stazione in linea Medioetruria, Sonnini ha ribadito che il tavolo tecnico-politico si riunirà di nuovo a settembre per decidere se farla o meno e nel caso dove farla: "Per questo riteniamo che sia opportuno e logico – ha concluso – che anche il nostro territorio possa esprimere una proposta, al pari di Arezzo e della Valdichiana aretina, vista l’individuazione nel piano strutturale intercomunale di un luogo, tra Chiusi e Montepulciano, ritenuto idoneo per la costruzione della stazione in linea. Tale rivendicazione assume anche un valore politico al fine di contrastare le richieste di altri territori, come Rigutino o Farneta, che se si realizzassero, determinerebbero una definitiva marginalizzazione della nostra area vasta".

Sonnini assieme ai sindaci della Valdichiana senese e al primo cittadino di Rapolano Alessandro Starnini, promotore dell’iniziativa, ha chiesto un confronto anche alla sindaca di Siena che fino ad oggi non si è espressa chiaramente sulla stazione in linea. Il Pd senese dal canto suo si è invece detto favorevole alla soluzione Tre Berte.

Infine è intervenuta la segretaria del Pd chiusino, Simona Cardaioli: "Il comitato per la valorizzazione della stazione di Chiusi ha il suo ruolo e può essere di supporto. La richiesta della valorizzazione di Chiusi e del miglioramento delle infrastrutture è tema condiviso. Ciò che divide Comune e Pd dal comitato è il no a prescindere a Medioetruria, al casello e la strumentalizzazione che taluni ne fanno estremizzando le questioni".