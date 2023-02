Due società sportive piangono la scomparsa di Paola Bassi

Unite nel dolore due società sportive del territorio comunale di Poggibonsi per la scomparsa di Paola Bassi. Ieri pomeriggio nella chiesa dello Spirito Santo a Poggibonsi l’ultimo saluto alla signora Paola, moglie di Rossano Mandorlini, da decenni dirigente nel settore calcio dell’Unione Polisportiva Poggibonsese, e madre di Federico Mandorlini, portiere già in forza a vari club del circondario e oltre, attualmente allo Staggia calcio anche nel ruolo di allenatore nel girone M del campionato di Seconda categoria. Paola Bassi è deceduta nei giorni scorsi all’età di 68 anni in seguito a una grave malattia contro la quale combatteva da tempo con tenacia e forza d’animo. Nel suo ricordo sono state numerose le testimonianze di affetto, dagli ambienti sportivi locali e non soltanto, nei confronti di una famiglia del comprensorio valdelsano molto conosciuta e apprezzata per l’impegno in più forme a beneficio della comunità. Si associa al cordoglio anche il nostro giornale.