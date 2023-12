Due Ponti, apre la rotonda. Ieri lunghe file per i lavori

È stata una giornata non semplice, ma contava chiudere una partita aperta da tempo. La rotatoria dei Due Ponti è stata finalmente aperta. Come previsto, ieri si sono formate lunghe code per la deviazione della viabilità su viale Europa e nel parcheggio di fronte alla sede della Confesercenti. Il Comune aveva annunciato l’inevitabile situazione invitando il più possibile a passare per la Tangenziale ovest, evitando il rischio imbottigliamento. Ma del resto non si poteva agire diversamente, ha sostenuto il Comune, perché per le basse temperature era impossibile programmare l’asfaltatura nelle ore notturne.

Arriva così a compimento un lavoro che, per varie problematiche, si è allungato nel tempo ma rappresenta in ogni caso una novità importante nello snodo cruciale di accesso alla città da sud. L’intersezione tra Strada statale 73 levante e viale Europa ha sempre rappresentanto un pericolo e un rallentamento. Ora la novità che consentirà di gestire con maggiore sicurezza l’innesto per chi arriva dalla zona di insediamento artigianale e commerciale. Altra questione sarà affrontare l’ampliamento delle aree di scorrimento in viale Toselli e prevedere, per il momento nel Piano strutturale, l’ipotesi di tangenziale est, un progetto a lunga gittata che rappresenterebbe una novità storica per Siena.

Il traffico ieri è stato deviato in viale Europa all’altezza dell’Agenzia delle entrate. "L’esecuzione di questa lavorazione richiede temperature non troppo rigide e quindi non è possibile, in questo periodo dell’anno, approntare il cantiere in orario serale o notturno; inoltre, per le festività, gli impianti di betonaggio rimangono chiusi ed è quindi necessario procedere celermente con i lavori", aveva precisato alla vigilia dell’intervento l’amministrazione comunale.

Ora non ci sono più ostacoli, solo la necessità di abituarsi - soprattutto per chi percorre tutti i giorni quel tratto di strada - alla novità dell’entrata in esercizio della nuova rotonda nei pressi dei Due Ponti.