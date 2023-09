Due poliziane ballano a New York "Per non dimenticare l’11 settembre"

C’erano anche due ragazze di Montepulciano tra i centocinquanta "guerrieri di pace" che ieri, alle 8.46, ora di New York (in Italia erano le 14.46), disposti lungo i tre cerchi concentrici che circondano la fontana Revson nella Josie Robertson Plaza, al Lincoln Center della metropoli statunitense, hanno contemporaneamente girato i polsi e hanno allungato le braccia al cielo, a palmi aperti, per un minuto, in un gesto di pace universale. E’ stato uno dei momenti più intensi ed emozionati del progetto "Table of Silence 911", una performance internazionale di danza che si tiene ormai da tredici anni nella ricorrenza del devastante attacco alle Torri Gemelle, di cui rievoca anche l’istante esatto del primo impatto, e che viene trasmessa in diretta in tutto il mondo, attraverso i social. Per Lucrezia Cozzi, 24 anni, di Montepulciano, e Chiara Mazzieri, 23 anni, di Valiano, entrambe allieve fin da piccole della Petite Ecole di Cristina Peruzzi, si è trattato di quarantacinque minuti di ritmo e totale armonia, un’esperienza eccezionale che rimarrà loro impressa per tutta la vita e che è giunta al termine di un percorso di grande impegno e applicazione. La loro ammissione a questo straordinario corpo di ballo, formato soprattutto da giovani provenienti da ogni parte del mondo, è stata fortemente voluta ed è scaturita da audizioni, "contemporary battle" e concorsi affrontati a Firenze e a Tirana; Lucrezia, che, dopo la laurea, sta per terminare anche il master in pittura, e Chiara, ugualmente già laureata all’accademia delle belle arti, si sono così aggiudicate borse di studio per frequentare dieci giorni di corsi intensivi di danza a New York e altri dieci per preparare la partecipazione al Table of Silence. In realtà le due giovanissime danzatrici hanno iniziato subito le prove della coreografia concepita da Jacqulyn Buglisi, sottoponendosi ad un autentico tour de force, molto impegnativo anche fisicamente. In compenso hanno potuto studiare in luoghi mitici della danza internazionale come la Juilliard School, autentica "mecca" della cultura e dell’arte. Dirette verso Groud Zero, ultima tappa della loro esperienza USA, prima di imbarcarsi sul volo di rientro in Italia, ci hanno detto: "E’ stato pazzesco, non solo il ballare in piazza; anche senza conoscerci, noi danzatori ci siamo sentiti un tutt’uno: dal rituale sono scaturiti, energia, animo, pathos, che sono arrivati a chi era presente e a chi ci ha seguito. Le tragedie possono, attraverso l’arte, lanciare messaggi di pace e speranza, dobbiamo credere in un mondo senza conflitti. Ci siamo commosse, all’ingresso e all’uscita, è stato qualcosa di "altro", di indescrivibile".

Diego Mancuso