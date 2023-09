Due pedoni investiti nelle ultime ore nel centro abitato di Poggibonsi. L’incidente più grave è avvenuto in via Vallepiatta, dove un passante è stato centrato da un’auto, riportando la frattura del bacino. L’altra persona investita, ieri in via Carducci, è una donna straniera. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sono intervenuti il 118 e la polizia municipale per i rilievi.