Due novantenni truffati Ritrovati tutti i gioielli

i Laura Valdesi

SIENA

Non finiscono mai di ringraziare la polizia. Perché non c’è denaro che possa ripagare gli affetti racchiusi in un anello di fidanzamento. Il pensionato, ora 91enne, da giovane aveva investito due mesi di stipendio per comprarlo alla donna amata con cui ha condiviso la vita, lei è un anno più giovane. Un dono che voleva dire ’per sempre’ recuperato grazie alla rapidità con cui la coppia ha denunciato la truffa e alle capacità investigative, condite da un pizzico di fortuna, con cui è stato ricostruito il colpo ai danni della famiglia che vive nel centro storico. Sono loro i senesi che erano stati raggirati da un 40enne campano ora finito ai domiciliari, sempre per truffe agli anziani, spacciandosi per un finto avvocato.

E’ il 5 aprile scorso. Lo zio chiama la nipote per dirle che il cugino, suo figlio, ha avuto un incidente. Che aveva investito una persona. ’Poi è venuto anche uno delle forze dell’ordine a casa’, riferisce. E la donna capisce subito che può essere una truffa chiedendo agli zii se hanno consegnato soldi e oro. La coppia novantenne, ancora molto lucida, sprofonda nel dramma. ’Sai quanto voglio bene a mio figlio, non c’ho capito più nulla’, confessa l’anziana alla nipote. Che chiama la polizia, sul posto Volanti e Mobile. Alla coppia erano stati chiesti 7mila euro per cercare di risolvere il problema dell’incidente, l’investito era grave. Poiché eravamo vicino a Pasqua e l’anziana aveva preso denaro per fare regali, casualmente custodiva 2500 euro. Consegnati al truffatore insieme ad una manciata di gioielli. Con calma si scopre che i due anziani sono stati contattati al telefono fisso, chiedendo loro i cellulari a cui erano stati tenuti incollati, conferma la nipote, in modo che non potessero contattare i propri cari. Scattano le ricerche, nella zona ci sono telecamere. Si dà la caccia al malvivente. Invano ma vengono raccolti elementi utili. Poi la fortuna. A Firenze la polizia, che tiene la guardia alta sul fenomeno, riesce a bloccare un uomo, la pensionata non era caduta nel solito tranello. E gli agenti sono bravi a pizzicarlo sul fatto, senza credere alla sua tesi del venditore ambulante, trovando poi un bel po’ di soldi e gioielli. La notizia finisce on line, la nipote sgrana gli occhi leggendola perché il modus operandi è lo stesso. Si chiedevano 7mila euro per sventare il carcere al figlio. C’è anche la foto degli ori sequestrati. Che la donna gira al cugino: bingo. Riconosce un orologio d’oro della madre, corre a casa a mostrarle l’immagine. Conferma che nello scatto c’è anche il famoso anello di fidanzamento, alcuni orecchini che le appartengono. Lacrime di gioia. Seguite dalla inevitabile trafila in questura per integrazioni di denuncia, fino alla restituzione dei gioielli affettivamente più cari che sono stati dissequestrati. Tutto ciò grazie all’acume della nipote e alla rapidità dell’intervento della polizia che ha potuto incrociare i dati e comprendere così che a colpire era stata la stessa persona.