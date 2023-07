Due ministri stasera alle trifore Piantedosi e Salvini ospiti a Palazzo

Anche al Palio di luglio sono molti gli ospiti del Comune di Siena. Per qualcuno sarà la prima volta, per altri è ormai un appuntamento a cui non rinunciare. Due i ministri che si affacceranno dalle trifore di Palazzo pubblico: quello dell’Interno Matteo Piantedosi, alla sua prima uscita a Siena, quello delle Infrastrutture Matteo Salvini, che si ricorderà presente al primo Palio dell’era De Mossi nel luglio 2018. Insieme a loro, sempre dai banchi del Governo, Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario ala Giustizia, Galeazzo Bignami, viceministro delle infrastrutture, Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario al ministero dell’agricoltura, la sovranità alimentare e delle foreste. Sempre sul fronte politico, saranno presenti i parlamentari Giovanni Donzelli, Francesco Michelotti, Tiziana Nisini, Etelwardo Sigismondi, Guido Castelli, Paolo Marcheschi, Francesco Mura, Chiara Tenerini, Luca Sbardella e Augusta Montaruli. Non può mancare poi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Presente anche Francesco Macrì, ora nel cda di Leonardo e da poco indicato alla guida di Estra.

Ad affacciarsi sull’anello di tufo anche i due generali dell’Arma dei Carabinieri gruppo forestale, Marina Marinelli e Alessio Nardi, l’ambasciatore di Danimarca Anders Carsten Damsgaard, gli ambasciatori Roberto Martini e Luigi Maria Vignali, rispettivamente vicedirettore generale e direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale.

Nomi di spicco sul fronte sportivo: quello di Mario Beretta, indimenticato allenatore della Robur, e quello di Manuel Campos Guallar, manager sportivo e non solo, fondatore e proprietario di Mabel Capital, che ha tra i suoi soci il grande tennista Rafa Nadal.

Quindi, dal fronte dello spettacolo, Esha Gupta, attrice indiana ex miss India, Luca Capuano, famoso attore, Cristiana dell’Anna, attrice nota per Un posto al sole e Gomorra. Dal mondo musicale, due produttori musicali che si erano già visti a Siena nei giorni scorsi: Rob Light, produttore di Bon Jovi, Harry Styles, Bruce Springsteen, Beyoncé, e Sam Feldam, produttore di numerosi artisti tra cui James Taylor, Michael Bublé, Bryan Adams.

Eleonora Rosi