Due Mari, partito l’ultimo cantiere Oggi il sopralluogo di Salvini

di Orlando Pacchiani

Un mese fa la consegna dei lavori, questo pomeriggio il sopralluogo che rappresenta una specie di taglio del nastro per l’avvio del raddoppio dell’ultimo tratto della Siena-Grosseto. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà alle 16 al Borgo di Filetta, insieme al sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, al presidente della Regione, Eugenio Giani, al presidente della Provincia, David Bussagli, al prefetto, Matilde Pirrera, al commissario straordinario di Governo, Massimo Simonini, al responsabile della struttura territoriale Anas Toscana, Stefano Liani.

Lo scorso ottobre si era formalmente conclusa la gara d’appalto, con la pubblicazione dell’esito in Gazzetta ufficiale, per i lavori sul tratto di 11,8 chilometri tra gli svincoli di Iesa e Orgia, tratto interamente senese che ricade nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano. L’impresa costruttrice è il Consorzio Stabile Medil, con sede a Benevento.

Un’opera per cui sono state previste una spesa di 145 milioni di euro e una durata di tre anni. Se non ci saranno intoppi, a inizio 2026 si potrebbe dunque vedere la fine del raddoppio, considerando che nel frattempo dovrebbero essere conclusi i lavori del lotto 4 Civitella-Paganico (2,8 km ma particolarmente complessi) e della galleria di Casal di Pari, con gli interventi di recupero del vecchio tunnel in corso.

L’intervento sul lotto 9 comprende, specifica l’Anas, "la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, tre svincoli a livelli sfalsati, quattro nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (quattro sovrappassi, tre sottopassi, dodici opere di scavalco dei corsi d’acqua) oltre all’adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera".

L’opera rientra peraltro tra gli interventi oggetto di commissariamento in base al Dpcm del 16 aprile 2021.

Il ministro Salvini parlerà anche della Cassia, con l’approvazione del cronoprogramma per l’atteso completamento del tratto Monteroni-Monsindoli. Quei piloni che da troppi anni sono abbandonati ai margini della Cassia finalmente dovrebbero lasciare il posto al nuovo tracciato, che garantirà anche l’importante collegamento tra Isola d’Arbia e la Siena-Grosseto, un’opera attesa da anni anche per sgravare la periferia sud della città da un traffico improprio.

Resterà poi in sospeso solo la questione del cosiddetto lotto zero della Due Mari, quel tratto di strada a due corsie che collega Siena-Grosseto, Siena-Bettolle e tangenziale. Siamo al finanziamento della progettazione, con il raddoppio si completerà l’anello di circolazione veloce intorno alla città nella zona sud est.

In verità c’è poi il grande tema della manutenzione delle strade a grande scorrimento: la Siena-Firenze in particolare, che sconta problemi storici di ampiezza della carreggiata e più recenti di traffico pesante eccessivo, con i cantieri e i relativi disagi per gli utenti che si susseguono con eccessiva frequenza.

Intanto però il dato di oggi è la mèta che si intravede: il raddoppio integrale della Siena-Grosseto stravolgerà (in positivo) le estati dei senesi e di tutti coloro che si trovano a percorrere quella strada il fine settimana. Le code chilometriche che ora si rinnovano a ogni restringimento di carreggiata potranno finalmente diventare un ricordo. Il conto alla rovescia può partire.