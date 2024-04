Due Mari, l’ultimo scatto. Sopralluogo sul lotto 9 con Giani e il commissario

Esattamente un anno fa, il 17 aprile 2023, era arrivato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per inaugurare gli attesi lavori del raddoppio del lotto 9 della Siena-Grosseto. Quel tratto tra Orgia e Ornate, 11 chilometri e rotti, che anche oggi tornerà a intasarsi come in ogni fine settimana di bel tempo, insieme alle strozzature all’altezza della galleria di Pari e di Civitella, anch’essi da raddoppiare.

Domani per fare il punto della situazione arriveranno al borgo di Filetta il presidente della Regione Eugenio Giani, con gli assessori Stefano Baccelli e Leonardo Marras, i sindaci del territorio e il commissario straordinario per la realizzazione dell’opera Massimo Simonini. Sarà l’occasione per un sopralluogo tecnico e soprattutto per fare il punto della situazione, a due anni dalla conclusione dei lavori, se i tempi saranno rispettati.

È quello che si aspettano di sentirsi dire le istituzioni del territorio e con loro ovviamente le migliaia di persone che transitano su questa fondamentale arteria di collegamento nel sud della Toscana. Quella Due Mari per cui si sta faticosamente cercando di sviluppare tutti i collegamenti: in questo momento in particolare tra provincia di Arezzo e Marche, in prospettiva anche nei collegamenti con la Siena-Bettolle all’altezza di Lucignano e per il ’lotto zero’ alla periferia della città.

Proprio nelle ultime settimane è iniziata la posa delle grandi travi metalliche per il nuovo viadotto ’La Coscia’, sotto Civitella: otto campate per 475 metri di lunghezza, un’opera particolarmente rilevante come lo è tutta questa parte del raddoppio, che in poco meno di tre chilometri concentra otto viadotti (cinque dei quali da realizzare ex novo) e due gallerie, una nuova.

Il costo previsto è di 106 milioni di euro, mentre ne serviranno 195 per i quasi dodici chilometri del tracciato sul versante senese, con quattro nuovi viadotti, tre svincoli, complanari per il raccordo alla viabilità secondaria.

In entrambi i casi la conclusione era stata prevista per il 2026, domani sarà l’occasione per verificare se la tabella di marcia è stata fin qui rispettata e se c’è la ragionevole speranza di poter finalmente percorrere, entro un paio d’anni, la ’strada per il mare’ senza doversi sorbire i mastodontici ingorghi soprattutto del rientro domenicale, con code chilometriche assicurate.

Del resto la strada, ancorché in grado di cambiare radicalmente i collegamenti nel sud della Toscana, nacque di fatto già vecchia oltre cinquanta anni fa. Non si fece in tempo a finirla, in pratica, che subito ci si rese conto dell’inadeguatezza delle due corsie, a fronte della crescita a dismisura della circolazione dei mezzi. Da allora per arrivare a oggi e, soprattutto, all’agognato 2026, il percorso è stato lunghissimo e tortuoso. Ora però si inizia a intravedere una nuova frontiera, quella che consentirà di collegarsi nel sud della regione su un’arteria nuova e non più soggetta a costanti intasamenti. Sembrerebbe il minimo sindacale, ma lo sforzo per arrivare intanto a intravedere il traguardo è stato ininterrotto da decenni.