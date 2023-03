Due Mari Aperto l’ultimo cantiere Lotto 9, Anas ha consegnato i lavori

Per la Due Mari anche l’ultimo cantiere è ormai ufficialmente aperto. Anas ha infatti consegnato i lavori all’impresa esecutrice, per l’adeguamento a quattro corsie del lotto 9 della E78. L’intervento riguarderà in particolare un tratto di circa 11,8 chilometri tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena. L’ultimo tratto della strada compresa tra Grosseto e Siena ancora da raddoppiare. L’accelerata finale è arrivata con il commissariamento dell’opera, sulla base di quanto previsto dal decreto della Presidenza del consiglio del 16 aprile 2021, che ha affidato proprio ad Anas la ‘corsia rapida’ per gli ultimi passaggi burocratici, anche se per il versante tirrenico della strada le operazioni sulla carta erano più o meno concluse. Risolti gli ultimi passaggi, dopo i lavori propedeutici già portati avanti, necessari per l’installazione del cantiere, adesso parte l’intervento di raddoppio vero e proprio. Un investimento complessivo di 195 milioni di euro, per un lavoro che consiste nell’adeguamento a quattro corsie della SS223 di Paganico con la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente. L’intervento comprende la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 4 nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (4 sovrappassi, 3 sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d’acqua) oltre all’adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera. La durata prevista dei lavori è di tre anni. Certo gli intoppi in passato non sono mancati nella storia di questa grande opera, ma di sicuro la fase dei progetti e dei vari passaggi burocratici adesso è davvero chiusa. E l’impresa costruttrice, il Consorzio Stabile MEDIL di Benevento, può finalmente mettersi al lavoro sull’ultimo lotto che ancora stava aspettando di avviare i lavori. Lungo la tratta Grosseto-Siena della E78, infatti, sono ad oggi completati e aperti al traffico 49 chilometri sui 63,6 totali. Sul territorio grossetano proseguono i lavori sui 2,8 chilometri del lotto 4, nei pressi di Civitella Marittima, e nella galleria Casal di Pari, per l’ammodernamento e la riapertura del vecchio tunnel, attualmente chiuso con traffico deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria, realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie.

Riccardo Bruni