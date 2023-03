Due giorni di maratona sul cuore in Fortezza

Nasce a Siena ‘A scuola di cuore’, una novità per il volontariato e la prevenzione contro le malattie cardiache. L’evento debutterà il 1 e il 2 aprile in Fortezza Medicea e avrà come obiettivo sensibilizzare la cittadinanza su prevenzione delle malattie cardiache, corretta alimentazione, pratica sportiva, primo soccorso, donazione di sangue e organi. L’iniziativa nasce da un’idea di Carlo Barberi, presidente di A Scuola di Cuore. "Durante una mia degenza in cardiochirurgia presso l’ospedale - racconta - in attesa di sottopormi ad un’operazione al cuore, ho conosciuto Manuele che, dopo un infarto, era in attesa di trapianto di cuore. Provate a parlare anche per poco tempo con chi è in attesa di un trapianto - spiega - e capirete l’importanza degli obiettivi che ci siamo prefissati. Sapendo che lavoravo nel mondo dello sport, Manuele mi chiese se si potesse fare qualcosa per sensibilizzare le persone alla problematica della carenza di donatori di organi e così, dopo la mia operazione, ho contattato Juri Gorelli di Siena Cuore ODV e Aldo Granai di Aido Siena per capire cosa potessimo essere in grado di fare per dare il nostro contributo".

E lo stesso Manuele ha voluto esserci durante la presentazione delle iniziative del prossimo weekend attraverso una lettera. "È fondamentale – ha scritto – rendere le persone sensibili affinché le donazioni siano sempre maggiori, non per me, ma per tutti i giovani che si trovano a fare i conti con questa brutta malattia". Donare, ma anche conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita corretto basato su una sana alimentazione e una giusta attività sportiva. Saranno infatti possibili incontri con i medici di Medicina dello Sport, corsi di primo soccorso, pratiche sportive, incontri con nutrizionisti e stand di prodotti per una sana alimentazione. "Crediamo che sia importante – ha affermato l’assessore Stefania Fattorini – per i nostri cittadini e per le nuove generazioni, promuovere uno stile di vita sano". Tra le iniziative dell’evento una Mostra pittorica ‘Battiti di Cuore’, che verrà inaugurata il 1°aprile e rimarrà in esposizione fino all’8 aprile, che vedrà esposte le opere delle artiste Sandra Petreni, Ilaria Di Meo e Anna Morandi. Il programma della due giorni partirà il 1 aprile alle 10.

Simona Sassetti