Due bandi per la Fortezza medicea. Sfide per bastioni e stagione estiva

Due bandi in contemporanea, per la Fortezza medicea, uno per la gestione dei bastioni, uno per gli spazi esterni e quindi di fatto per la stagione estiva per il prossimo triennio. L’amministrazione comunale, dopo lunga attesa, ha ieri prodotto i due attesi atti. Se per la stagione estiva ci sarà comunque da fare le corse, per incastrare i calendari di eventi già ampiamente sviluppati in altre realtà, per quanto riguarda i bastioni è evidente che se ne riparlerà fra mesi, considerando i tempi di aggiudicazione e gli ingenti lavori di ristrutturazione necessari.

In questo secondo caso, l’attesa era elevata, dopo che la manifestazione d’interesse (cui avevano risposto la rinata Enoteca italiana, Nannini-Scudieri, 23A di Degortes e Rosati) era stata archiviata perché, a dire del Comune, non si era registrata una partecipazione significativa. Ora il bando per i bastioni San Francesco e San Filippo, con scadenza il 19 aprile per presentare le domande. Obiettivo, si legge, "individuare un operatore economico interessato alla concessione della gestione, attraverso la presentazione di un progetto di valorizzazione che ne assicuri migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione e redditività e che consenta, possibilmente, un funzionale sviluppo e un’adeguata promozione anche del marchio ‘Enoteca Toscana’", acquisito dal Comune. Previsti lavori di recupero per almeno 300mila euro, ma l’importo per gli operatori potrebbe essere più alto.

Scadranno quattro giorni prima, il 15 aprile, i termini del bando per la stagione estiva, tra bastione San Domenico e piazza della Libertà. La concessione avrà una durata triennale, per il periodo 20 maggio-15 settembre, anche se per il 2026 potrebbero esserci variazioni di calendario per lavori di ristrutturazione. Sul bastione San Domenico è raccomandata attività musicale che per le caratteristiche sonore e acustiche non crei disturbo ai luoghi circostanti. Ammessa una serata a settimana con l’effettuazione di dj set esclusivamente nell’area di piazza della Libertà". Previste attività gratuite tranne gli "eventi di particolare prestigio artistico-culturale, realizzati nella pazza della Libertà". Per la concessione previsto un canone forfettario a base d’asta di cinquemila euro.

