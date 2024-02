Due bambini con spettro autistico e la scuola ’negata’

Petrit Thercaj, di origine albanese, residente da vent’anni in Italia, oggi nel Comune di Rapolano Terme, ha due figli, uno di nove e l’altro di due anni e mezzo, entrambi con certificazione 104 di handicap, legato ad autismo. Il problema è che i due bambini non riescono ad andare a scuola, perché i servizi sociali e l’Asl non gli riconoscono l’accompagnamento, ovvero il trasporto sociale che viene fatto attraverso le associazioni di volontariato convenzionate con l’ente pubblico. E’ lo stesso signor Petrit, promotore della segnalazione, a ricordare che c’è una delibera regionale approvata per il ’trasporto di soggetti con fragilità socio-economica’. Il progetto di trasporto sociale, nella sua seconda fase sperimentale, ha preso il via nell’ottobre 2023 per una durata di 9 mesi e si attua attraverso la "co-programmazione fra le Società della Salute, le Zone Distretto e gli Enti del Terzo Settore".