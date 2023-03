"Dubbi sui lavori a San Miniato, serve un piano del verde"

Nell’ambito del dibattito sulla questione dei lavori e modalità di disboscamento che

interessano la collina che divide il Policlinico delle Scotte dal quartiere di San Miniato,

interviene Siena Sostenibile che, "pur accogliendo con favore lo sviluppo della nostra

Università - si legge nella nota -, intende esprimere le proprie perplessità e proposte".

La lista politica propone un ’Piano del Verde’ "quale strumento strategico per conoscere, censire, valorizzare, tutelare e progettare il verde della città considerandolo come un sistema unico in grado di contribuire alla ’città spugna’. Il Piano dovrà rappresentare uno strumento urbanistico in grado di definire le sfide, gli obbiettivi e le strategie per la conservazione e il potenziamento dell’infrastruttura verde".