Drusilla star del premio Celli-Gigli

di Lisa Ciardi

Tutto pronto per l’edizione numero 42 del Premio televisivo e giornalistico intitolato ai senesi Mario Celli e Silvio Gigli. Sabato 18 marzo (ore 18) il Teatro dei Rozzi di Siena ospiterà infatti l’edizione 2023 dell’evento, che vedrà la consegna del riconoscimento a sei personalità del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della Tv.

"Il Premio Gigli e Celli rappresenta un riconoscimento molto ambito – ha spiegato Mariapia Corbelli nel corso della presentazione dell’evento, che si è tenuta ieri a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, sede della giunta regionale toscana -. Nel corso degli anni è stato infatti consegnato a personaggi molto amati dal pubblico: da Paolo Fraiese a Mario Luzi, da Emilio Ravel a Fabrizio Frizzi, da Pippo Baudo a Renzo Arbore. Ogni volta che parliamo del premio Silvio Gigli e Mario Celli notiamo la grande soddisfazione degli insigniti, anche perché il riconoscimento consiste in un’opera realizzata dall’artista Carlo Pizzichini".

"Questo premio – ha aggiunto Maurizio Bianchini - porta il nome di personaggi estremamente importanti per Siena e per tutta l’Italia: da un lato Silvio Gigli che ha fatto la storia della Rai e che è stato a lungo la voce del Palio, dall’altro Mario Celli, prestigiosa penna dello sport. I due riconoscimenti a loro dedicati sono stati riuniti in un unico premio, molto prestigioso, che verrà consegnato in teatro, con tutti gli onori e con la giusta importanza che l’evento richiede".

Ieri, alla presentazione del premio sono intervenuti anche Leonardo Massimo Brugelli della Regione Toscana e l’assessore alla cultura del Comune di Siena, Pasquale Colella. "È un grande onore per la nostra città – ha detto Colella – avere un premio dedicato a due personalità di spicco come Mario Celli e Silvio Gigli, che rappresentano per noi un vero e proprio vanto". Sul palco, a ricevere il riconoscimento saliranno: la giornalista di Sky TG24 Giovanna Pancheri, dal 2016 al 2020 corrispondente da New York; Marino Bartoletti, giornalista, scrittore e autore televisivo che verrà premiato dal direttore dell’Espresso, Alessandro Rossi; Cristina Manetti, giornalista e capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana che riceverà il riconoscimento dal caporedattore de La Nazione di Siena Pino Di Blasio; Carlo Conti, conduttore e autore televisivo; l’attrice Francesca Reggiani e Drusilla Foer, attrice e conduttrice televisiva. A condurre la manifestazione, che ha il patrocinio della Regione Toscana e il patrocinio e contributo del Comune di Siena, saranno i giornalisti e ideatori dell’evento Mariapia Corbelli e Maurizio Bianchini.