Droga, sgominata piazza di spaccio Blitz della polizia in una casa a Siena

di Laura Valdesi

SIENA

Ancora la droga. E’ stata il ’movente’ che ha portato l’inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo fino a Siena. E’ qui che ieri è stata effettuata una perquisizione della polizia di Trapani, che si è avvalsa della collaborazione della squadra mobile locale nella nostra città come in altre province toccate dall’indagine per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Gli investigatori hanno bussato a casa di un uomo che vive nella nostra città ma è originario del sud Italia per svolgere, su mandato della Distrettuale, la perquisizione dell’abitazione. Indagato ma non è scattato nei suoi confronti né l’arresto in carcere (11 i provvedimenti cautelari), né i domiciliari (4 persone), né risulta fra i due che hanno l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Dunque una figura ritenuta non centrale.

Cercavano droga i poliziotti? Probabile, visto che l’inchiesta avrebbe disarticolato "una piazza di spaccio in alcuni edifici popolari, per la maggior parte occupati abusivamente, del rione Palme a Trapani – spiega la questura della città siciliana una nota – che funzionava secondo modalità operative e una precisa ripartizione di ruoli tra gli associati. L’inchiesta, (iniziata nel marzo 2021 e terminata nel luglio dello stesso anno, ndr) ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati riguardanti sia le fasi dell’approvvigionamento e dello stoccaggio dello stupefacente, sia quella della vendita e della preparazione della droga". Tutto era ben organizzato: sistemi di videosorveglianza e grate in ferro in tutte le abitazioni per evitare di essere scoperti in flagranza dalla polizia, alcuni componenti della presunta associazione a delinquere venivano invece impiegati come vedette. Sequestrata anche una macchina con doppio fondo adibito al trasporto della droga che si apriva con un ingegnoso sistema elettrico azionabile con un magnete. Filmate centinaia di cessioni di droga nel corso dell’inchiesta e monitorati i viaggi dei fornitori. Sequestrati durante l’indagine anche 3 chili di cocaina, 10 di hashish più uno e me4zzo di eroina.