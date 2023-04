Droga e migranti i temi caldi Più denunce per stupefacenti ’Protezione’, oltre 1400 richieste

di Laura Valdesi

SIENA

Il sequestro della serra in cui si coltivava droga, la baby gang rosa scoperta per la prima volta in Italia, proprio a Siena. L’omicidio della pensionata che abitava in Largo Sassetta, strangolata in casa, ma anche la cittadinanza onoraria alla polizia, il Mangia ad Alice Volpi, la carrozzina rubata ad una giovane disabile poi ritrovata dagli agenti. Persino il cane abbandonato salvato dagli uomini delle Volanti. Flash di un anno di attività della polizia, dall’aprile 2022 fino a marzo 2023, passate sullo schermo del Teatro dei Rinnovati. Che raccontano una provincia dove ancora si vive bene ma che non è immune dalle criticità nazionali, dal nodo immigrazione (vedi il caso pakistani) all’uso eccessivo di alcol e droga, soprattutto fra i giovanissimi.

La lotta agli stupefacenti è stato un cavallo di battaglia in tutta la provincia degli uomini del questore Pietro Milone. Le segnalazioni – chiariscono i dati forniti ieri dalla questura – sono aumentate del 57,4%, "frutto dei maggiori controlli effettuati anche a fini preventivi", si osserva. Senza contare la maxi-operazione svolta nel sud della provincia che ha consentito di contestare per la prima volta il reato associativo in materia di droga, i dati dell’attività evidenziano come detto un’impennata delle patenti di guida ritirate a chi si è messo al volante in stato di ebbrezza: sono passate da 24 a 38 (+58,3%). Un altro fronte su cui il questore ha voluto lavorare forte è quello del contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di illegalità, che fosse in ambito sportivo oppure urbano. Di qui, infatti, l’aumento delle misure di prevenzione emesse che nel caso degli avvisi orali sono cresciute del 20,5% mentre sono passati addirittura al 43,2% i divieti di ritorno con foglio di via. L’asticella si è alzata del 70% rispetto ad un anno fa per quanto attiene ai daspo, mentre gli ammonimenti (anche di recente è stato emesso nei confronti di un 34enne romeno per i ripetuti episodi di violenza commessi nei confronti della compagna) sono saliti addirittura del 162,5%. Un segnale forte e chiaro agli uomini che alzano le mani e che vessano le loro compagne, ma anche a chi non ha rispetto non solo della città e della libertà dell’altro sia in ambito sportivo che durante le serate trascorse all’insegna del divertimento.

La fine della pandemia e delle restrizioni ad essa legate si è certo riflessa sull’attività della polizia come di tutte le forze dell’ordine. Un esempio è la netta diminuzione dei reati informatici non solo per via dei maggiori controlli e dell’acquisita consapevolezza dei cittadini ma anche perché con la ripresa della vita normale c’è stato un uso inferiore del web e degli acquisti on line. Le denunce sono scese da 487 a 344 (-29,4%). Per contro la possibilità di varcare la frontiera e riprendere a viaggiare ha provocato una crescita dell’emissione dei passaporti di oltre il 135% rispetto al 2022.

Interessanti i dati dell’immigrazione, un tema caldissimo anche a livello nazionale. Qui spicca l’impennata delle richieste di protezione internazionale – da 595 a ben 1442 (+142,3%) – con una crescita anche delle espulsioni. Sono stati 42 (+320%) gli accompagnamenti ai centri di permanenza per i rimpatri, 8 quelli alla frontiera in esecuzione di un provvedimento del prefetto (+300%).

Minori le pattuglie espresse sul territorio ma ciò non ha impedito una crescita delle persone identificate del 27,8%. Sensibile la diminuzione delle persone arrestate - da 39 a 36, di cui il 46,2% stranieri – controllati 26.938 veicoli, ritirate 143 carte di circolazione. Risultano in calo invece le sanzioni contestate per aver violato il codice della strada: sono state 3.628 a fronte di 4.270 nel 2022.Tremila gli interventi effettuati dalla polizia in dodici mesi. Da segnalare che la Polfer ha aumentato dell’80% le scorte ai convogli e del 272,7% le sanzioni contestate al regolamento di polizia ferroviaria.