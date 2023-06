Drappellone sabato in Provenzano Quei cavalli ricordano Cassinari

di Massimo Biliorsi

SIENA

Il drappellone di Roberto Di Jullo si racconta attraverso la sua iconografia, che a distanza di poche ore, è già sulla bocca di tutti i senesi, che lo hanno ben accolto. Ricordiamo che, attraverso proprio la immortale dedica all’Avvocata Nostra, la Beata Vergine Maria a cui è dedicata l’intera festa, sabato 1 luglio alla Collegiata di Santa Maria in Provenzano, dopo il Rosario delle 16 e la successiva S.Messa, dalle 17,30 si muove da Palazzo Civico il Corteo con il drappellone che arriverà in Provenzano per essere benedetto dal Cardinale Paolo Lojudice. Il 2 luglio, ancora il drappellone benedetto alle 10,30 per la Solenne Messa concelebrata da tutti i correttori, per poi tornare di nuovo in Piazza. Piace interpretare l’iconografia di Di Jullo, partendo proprio dalla raffigurazione dei cavalli. Si potrebbe scrivere un voluminoso libro su come i pittori abbiano saputo e voluto inserire questo ricorrente elemento. Se togliamo le interpretazioni più classiche, o con un solo soggetto, possiamo dire che gli ultimi due drappelloni vinti dall’Aquila possono inserirsi in questo filone interpretativo. Sono le opere di Bruno Cassinari e di Enzo Santini, cavalli in primo piano e interpretati con gusto moderno e originale. Così possiamo dire per i cavalli stilizzati di Rosalba Parrini (Drago 2014), mentre come non ricordare il magnifico groviglio di Dino Decca per lo Straordinario 1972 (Istrice). Dieci cavalli protagonisti anche per il drappellone di Aldo Minucci del luglio 1980 (Onda), assumono particolari pose anche i cavalli di Giovanni Ticci per il Provenzano 1995 (Onda). Anche Campeggi per l’agosto 2001 (Drago) fa muovere i cavalli in un gesto insolito, mentre Botero, palio del 16 agosto 2002 (Tartuca), li ingigantisce alla sua maniera. Particolare anche la visione dei cavalli di Mario Ceroli per la carriera vinta dal Bruco nell’agosto del 2008. Potremmo andare avanti per molto: il tema poi di Montaperti appare ovviamente nella carriera straordinaria del settembre 1960 (Civetta), dipinto da Bruno Marzi, con la "ripresa" di Alì Hassoun per il 2 luglio 2010 (Selva).