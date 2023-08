Drago, la filosofia di Gotti "I fantini si ’stanano’ scegliendo i cavalli big Come fanno a dire no?"

La Gotti-filosofia. "Violenta, Remorex e Tale avranno difficoltà ad entrare fra i dieci dell’Assunta? Se uno vuole immobilizzare il Palio fa bene a levare i primi cavalli. Ma visto che sono due anni che – spiega il capitano del Drago Jacopo Gotti – tutti fanno polemica su questo immobilismo se sei un capitano e vuoi stanare i fantini da dove tutti dicono che partono, mettiamo dentro i migliori. Poi voglio vedere se un primo cavallo va in una stalla, con nemica o senza, e un fantino non ci va. Invece di fare la visita al Ceppo si va a fare quella neurologica". Messaggio forte e chiaro, anche a chi tuttora è titubantë (e sono tanti) sulle punte nel lotto. "Sono sempre stato a favore dei migliori. Li ho votati anche a luglio. Uno solo non era da inserire ancora, stando al mio veterinario si poteva aspettare. Aspetto di vederlo alla previsita, conoscendo la serietà dell’allenatore (Carburo, ndr) sarà in super forma", osserva Gotti.

La battaglia per le ’punte’.

"Ripeto: se ci sono i primi cavalli è più facile ti ’chiamino’ i primi fantini. Se si punta a fare il lotto più livellato non sarà mai equilibrato perché dal basso entrano quelli che vanno meno e la forbice aumenta. E per qualcuno il Palio finisce il 13 agosto".

Come mai Gotti al Ceppo?

"C’erano cavalli importanti, sono venuto a vedere se si ’attirano’!".

Ma se non ci saranno...

"Io spero di sì, allora sono venuto a calamitare".

Violenta, Tale e Remorex con sei rivali?

"Qualcosa è cambiato. Rilevo maggiore convinzione a prenderli. Se si levano le punte si bloccano i fantini e poi alla fine si rifà un Palio in cui ognuno resta ingessato dove parte. Se si mettono i migliori cavalli invece si stanano anche i fantini e forse qualche Contrada, anche con la rivale, monta un primo fantino".

I giochi non sono fatti.

"Giovedì scorso ero pessimista, adesso qualcosa è cambiato".

Chi li monta i grandi cavalli.

"Se hai il primo fanno la corsa a venire, altrimenti non ci si lamenti che vince sempre Tittia"

Rivincerà anche il 16?

"Per come l’ho visto l’altra mattina ci prova sicuramente, ancora non è soddisfatto. Come se non fosse successo niente. Anche gli altri, però. Bene così".

Giubbetto a Tempesta?

"Dipende dal lotto. Allora, spero che Andrea faccia un gran Palio nel Drago. Se poi c’è un cavallo che non glielo permette, non è fantino del Drago, fa bene a cercare un altro che gli permette di fare bella figura".

Allora nel Drago un debuttante?

"Vediamo, ci può stare".

Laura Valdesi