Drago, la festa infinita Cena del Piatto per 550 in via Pianigiani Aria di fine Ottocento

La Contrada del Drago ha chiuso ufficialmente le celebrazioni per la 39^ vittoria del 2 luglio con il cavallo Zio Frac e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, sotto l’egida del capitano Jacopo Gotti, vittorioso all’esordio. Con la cena del Piatto in via Pianigiani, per la prima volta Cena e non Pranzo, con un’atmosfera che ricordava i fasti di fine Ottocento, si sono chiusi due giorni davvero intensi, cominciati venerdì con la presentazione della Pubblicazione che ricorderà i festeggiamenti settembrini e una cena con l’effetto nostalgia di vecchi filmati dei precedenti successi. Poi ieri i momenti ufficiali, dalla Santa Messa in San Domenico di ringraziamento all’ultima uscita del drappellone dell’artista inglese Emma Sergeant, che poi è stato collocato nella Sala delle Vittorie, da poco restaurata per accogliere il nuovo nato, con il rito dei chiodi e le foto ricordo di tutti i dragaioli. Ultimo atto: la Cena del Piatto che ha visto oltre 550 commensali, pronti ad onorare al meglio un arco di tempo davvero proficuo per Camporegio.

Il priore Luigi Sani, ha proprio sottolineato questo momento di grazia che nasce da una coesione di tante generazioni per un Drago sempre in ordinata crescita. E poi Capitan Gotti, che ha messo in evidenza la bellezza di un momento, di una riuscita serata di auspicio per un futuro di gioia, rammentando il ruolo dei suoi tenenti e della stalla. Non poteva mancare anche il fantino Tittia, che ha ringraziato tutto il Drago, con la promessa di tornare per continuare questo fortunato connubio. Come tradizione dragaiola, tre filmati inediti, opera della Commissione Regia, hanno riportato i presenti ai momenti essenziali del trionfo: la corsa e il giubilo, e poi la festa settembrina nel rione stile anni venti e la grande cena in piazza Matteotti all’insegna dell’eleganza.

Massimo Biliorsi