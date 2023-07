Drago, brivido per il ferro perso Gotti: "Ungaros sta benissimo Spero di fare una bella sorpresa"

di Laura Valdesi

SIENA

"C’è stato un pesticcio fra i canapi, non si sa se il ferro Ungaros se l’è tolto da sé o gliel’hanno levato", chiarisce il capitano del Drago Jacopo Gotti. Che è andato nell’Entrone dietro al cavallo , insieme al fantino Tempesta, per la nuova ferratura dell’anteriore destro. Mentre si svolgeva l’operazione da parte del maniscalco di Camporegio, gli altri cavalli continuavano a fare il tondino.

Capitano Gotti Come sta Ungaros?

"Benissimo. Mangia anche il truciolo fra poco per quanto è in condizione ottima. E’ arrivato in formissima. Voglio fare i complimenti a chi lo allena ".

Finalmente sono state celebrate le ’nozze’ con Tempesta.

"Siamo soddisfatti. E’ un cavallo che si adatta a lui, può fare un grande palio. Andrea ha cercato subito di trovare il feeling e di interpretarlo, ieri mattina abbiamo provato facendo quello che dovevamo".

Il Drago pronto a vincere ancora?

"Intanto pensiamo a fare bene, poi vediamo. Ci sono accoppiate più forti, cavalli che stanno andando avanti. Comunque sia io sono di quei capitani che o vinci o ti purghi. Fare un bel palio significa appunto vincere. Speriamo di riservare una bella sorpresa a tutti, senza pressioni".

Il fantino è stato contento delle ’nozze’?

"Molto. ’Sei sicuro? Vieni davvero a prendermi?’, mi ha chiesto quando ho telefonato. ’Vengo, vengo’, ho risposto".

Violenta è l’accoppiata da battere?

"Certamente ma, anche se non c’è Tale e quale che avremo a disposizione ad agosto più in forma che mai, vedo almeno 4-5 cavalli che possono farle concorrenza".

Zio Frac con cui il Drago ha vinto un anno fa sta bene.

"Ci piaceva tanto, il veterinario ha detto che è un altro cavallo. Con Gingillo formano una bella accoppiata".

Un Palio dunque aperto?

"Ho sempre pensato che il palio fino al 2 sera non è mai vinto. Alla superiorità di Violenta non voglio pensare".

Fioretto fatto?

"No ma ho i miei segni".