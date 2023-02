Dove vedersi di persona

A Pienza variano i luoghi d’incontro a seconda dei gruppi di amici.

I ragazzi delle medie, che ormai sono grandi ed escono da soli, sono soliti incontrarsi al nuovo bar, quello di fronte ai giardini pubblici per fare merenda il pomeriggio all’uscita di scuola oppure quando piove. Questo ritrovo è molto gettonato anche d’estate perché all’esterno ha una bella zona d’ombra e all’interno c’è l’aria condizionata. La passeggiata di Santa Caterina, la lunga via che si affaccia sulla Valdorcia e guarda il monte Amiata, è il luogo dove i ragazzi camminano nel tardo pomeriggio e si fermano a chiacchierare sulle panchine di pietra. Da qui spesso gli adolescenti partono per andare ad esplorare i dintorni: incursioni notturne al cimitero, “pellegrinaggi” alla Pieve di Corsignano o semplicemente esplorazioni dei campi con gli ulivi. A volte, quando gioca la squadra del Pienza, molti ragazzi vanno a vedere la partita. Alla fine il luogo privilegiato di ritrovo è il giardino dove giocano grandi e piccoli e le ragazze gossippano. Tra chiacchere e risate ci si perde tra le viuzze del piccolo paesino.