’Doppio senso 2’, libri di Calvino opere d’arte

’Doppio Senso 2. Italo Calvino, Bibliografia ragionata d’artista’; si chiama così la mostra dedicata allo scrittore e intellettuale tra i più importanti del Novecento, che proprio con la città di Siena ha un legame profondo. La notte tra il 18 ed il 19 settembre 1985, infatti, Calvino morì nelle sale dell’ospedale Santa Maria della Scala.

Qui, nell’ultima tappa della sua vita, trentasette artisti hanno realizzato opere in forma di libro, fatte a mano in copia unica, ispirandosi ai suoi testi. Libri da osservare più che da leggere, che sono vere e proprie opere d’arte visibili dal 20 febbraio al 19 maggio alla Biblioteca Briganti.

La mostra curata da Elisabetta Olobardi, Antonella Pieraccini, Beatrice Pulcinelli e Simonetta Zanuccoli è stata presentata ieri mattina e ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo classico e del Liceo musicale di Siena che hanno accompagnato l’inaugurazione con letture teatralizzate e interventi musicali, coordinati dalle docenti Simona Micheletti e Silvia Tosi.

Negli spazi della Biblioteca Briganti questi particolari "libri-oggetto d’arte" hanno trovato la perfetta collocazione dialogando con il cospicuo patrimonio librario-fotografico della biblioteca come ha evidenziato Lucia Cresti, presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. "La mostra si inserisce in un filone di ricerca sui ‘libri-opera di creazione’ già intrapreso dalla Biblioteca Briganti, luogo di studio di grande importanza internazionale – commenta –. Qui c’è una collezione permanente di oltre cento libri realizzati da diversi artisti, che in città è unica nel suo genere". Una biblioteca conosciuta nel mondo che però viene frequentata solo dai ricercatori, anche per questo l’assessore alla cultura Pasquale Colella Albino ha voluto aprire le sue porte.

"Questa mostra darà l’opportunità a tutti di venire a vedere questi luoghi così poco conosciuti – sottolinea -. "IncontrIn Biblioteca Briganti" è una iniziativa che ho fortemente voluto perché tutti devono conoscere un luogo così meraviglioso".

Simona Sassetti