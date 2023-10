Quattro feriti in due incidenti avvenuti ieri sulle strade poggibonsesi. Si tratta di due fuori strada. Il primo è accaduto in via Galvani. Due degli occupanti hanno riportato leggere conseguenze. Lievi ferite, per fortuna, anche per i due giovani che nei pressi di Staggia hanno centrato un palo con la loro auto. Sul posto il118 e la polizia municipale del comando cittadino per i rilievi.