Doppio evento a Palazzo Patrizi

Saranno due gli appuntamenti nel mese di marzo dedicati a ‘Lavoro sicuramente – il lavoro al servizio della persona’: lunedì 6 alle 18 a Palazzo Patrizi andrà in scena la presentazione del libro ‘Delle cose nuovo – oltre il globalismo ed il sovranismo’, mentre venerdì 10 alle 16 sempre nel palazzo in via di Città si terrà la tavola rotonda ‘Lavoro sicuramente – modelli organizzativi e welfare aziendale’.

"Parliamo di sfide generazionali complesse – ha detto Kris Cipriani, presidente Anpit – il format scelto permette di non cadere in banalità retoriche valorizzando dialogo e soluzioni per generare valore sociale e mettere al centro il futuro, ovvero i nostri giovani. Chiederemo a relatori e partecipanti all’evento di elaborare un documento e condividere un documento utile a definire proposte sui temi trattati".