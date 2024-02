Doppio corteo per la Palestina. Cori e striscioni nel centro storico. La pioggia non spegne la protesta

"Decolonizziamo l’Università", "Stop al genocidio" e anche "Intifada fino alla vittoria", sono alcuni degli slogan di cui si è fatto promotore il corteo a sostegno del popolo palestinese che ha animato ieri le vie della città. "Manifestiamo per schierarci al fianco dei palestinesi, per chiedere la fine degli insediamenti e dell’occupazione, chiedere la liberazione di un popolo che ormai da troppo tempo vive in regime di apartheid – ha dichiarato Paolo Kutufà, membro del Comitato cittadino Palestina Siena che ha organizzato la manifestazione –. Alla luce di quanto accaduto a Pisa, Firenze e in altre città, la nostra solidarietà va ai ragazzi che hanno avuto il coraggio di scendere in piazza dalla parte giusta della storia e hanno trovato solo manganelli e repressione. Non possiamo che dare la più ferma condanna a chi dovrebbe gestire l’ordine pubblico e invece lancia provocazioni".

Riguardo le polemiche sorte dopo l’azione di protesta portata avanti dallo stesso Comitato in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri, arriva una precisazione: "Siamo a favore del boicottaggio accademico e questo riguarda tutte le università – specifica Kutufà –, per noi in questo momento Israele va isolato da ogni punto di vista, e non solo a parole ma anche nei fatti".

Nonostante la pioggia, il corteo ha visto la partecipazione di oltre 200 manifestanti, con sole bandiere della Palestina. "E’ 5 mesi che Israele sta portando avanti un genocidio sotto gli occhi dell’Europa e delle Nazioni Unite che si riempiono la bocca con il rispetto dei diritti umani – ha detto Samuele Picchianti, membro del comitato Palestina Siena e presidente del consiglio studentesco dell’Università –. A queste istituzioni vorrei chiedere se i diritti umani valgono solo per noi europei, se il rispetto della vita vale anche per i palestinesi". Pochi metri più in là rispetto alla manifestazione del Comitato, si è svolto un presidio per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina e Palestina, organizzato da ’Europe for peace’ e ’Coalizione Assisi pace giusta’, cui ha partecipato una cinquantina di persone. "Gli anni passano, ma la tragedia è la solita, in Ucraina e ora a Gaza – ha dichiarato il segretario provinciale della Cgil Fabio Seggiani –. Come tavolo nazionale della pace stiamo chiedendo il cessate il fuoco immediato in Palestina, che è la prima condizione. Il nostro deve essere un grido contro le guerre e contro una corsa al riarmo che pensavamo fosse superata".

Eleonora Rosi