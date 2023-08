Doppietta di Manolo al debutto

Manolo Portanova dimostra con i fatti quello che vale sul campo. E al ritorno sul rettangolo verde, in una partita ufficiale, il calciatore ora in forza alla Reggiana che milita in B, mette a segno una doppietta. Due reti importanti per l’incontro – all’inizio la Reggiana era partita male ma poi ha travolto 6 a 2 il Pescara, superando il turno e ora affronterà il Monza –, due gol che sono ossigeno per il giocatore. Che pur al centro di polemiche e proteste, rimostranze e solidarietà, attacchi legati all’opportunità di farlo giocare per via della condanna di primo grado a 6 anni per stupro di gruppo nei confronti di una ragazza senese, è riuscito a mantenere la barra dritta.