Dopo trentatré anni nei Vigili del fuoco per Arzilli è il momento della pensione

Ha salutato con affetto i colleghi del distaccamento di Poggibonsi dei Vigili del fuoco, Fabio Arzilli (nella foto). Dopo 33 anni ha infatti raggiunto il meritato traguardo del pensionamento. Superato il corso di addestramento a Roma Capannelle, Arzilli è entrato come effettivo il 2 aprile 1990 iniziando a prestare servizio a Varese per essere trasferito a Piancastagnaio, quindi al comando provinciale di Siena e, dal 1992, alla caserma di Campostaggia. Divenuto istruttore di Atp (Autoprotezione in ambiente acquatico) e di salvamento, Arzilli ha ricoperto i ruoli di capo squadra e di capo reparto fino al termine, il primo novembre, di un rilevante percorso caratterizzato da numerosi interventi sul territorio della Valdelsa insieme con gli altri addetti della struttura.

Alla festa organizzata a Campostaggia, Arzilli, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e ai tanti colleghi di più epoche, Arzilli ha voluto, al tavolo dei familiari, la nipote Irene Siragusa, velocista olimpionica e campionessa pluridecorata nell’atletica leggera. A Fabio Arzilli gli auguri da parte de La Nazione.

Paolo Bartalini