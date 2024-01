"Dopo le distruzioni, la lenta rinascita delle terme"

Dopo la presentazione a Cetona, tornano i seminari per riscoprire pillole di storia tra il Cinquecento e il Seicento con i suoi personaggi e le storie, spesso poco conosciute, dell’età moderna nella Valdichiana Senese. Sabato 27 alle 17 l’appuntamento è a Chianciano presso la Sala Fellini. Sarà nuovamente presentato il volume "Guerra, potere e bellezza nella Val di Chiana Senese (secoli XVI e XVII) (Intrepido, 2023, 108 pp.)" e questa volta si parlerà delle "Chianciano, le distruzioni e la lenta rinascita delle terme".

"Il recente sviluppo alberghiero di Chianciano Terme rende ancora più preziosa una ricerca storica per ridefinire un rapporto con il territorio, una propria dimensione identitaria. Del resto, questo è l’obiettivo del progetto ‘Reveles’: il focus è nel periodo tra Cinquecento e Seicento, punto di partenza per recuperare la memoria, quindi l’anima di una realtà. Chianciano, anche in quel periodo storico, più di altri centri della Valdichiana, ha subìto profonde trasformazioni", afferma l’ideatore del progetto, Simone Marruci.