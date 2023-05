Dopo il voto ricorderemo tutti gli impegni

Pino Di Blasio

Gli studenti universitari non votano, soprattutto stranieri e fuorisede. Per questo agli otto aspiranti sindaco servono più le promesse e gli impegni con i 40mila elettori senesi, piuttosto che con chi vorrebbe iscriversi alle due Università. Ma se i candidati avessero avuto ancora dubbi, il confronto di ieri nell’aula magna della Stranieri, ha spazzato via i residui di città parallele, di una Siena pensata per i senesi e di un’altra per studenti, turisti o residenti negli altri Comuni. Siena è rimasta a 53mila abitanti, Arezzo e Grosseto in dieci anni hanno superato quota 70mila. L’aver pensato a una città solo per senesi, guardando più a un grande passato e senza futuro, ci ha portato a questo presente grigio. E’ ora di invertire la rotta.