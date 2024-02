Dopo il silenzio colpo a sorpresa del centrodestra

Il centrodestra ha battuto un colpo. E non è stato un colpo qualsiasi. Nella riunione del tavolo che ha visto confrontarsi Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non soltanto sono arrivate le conferme delle candidature a sindaco di Gianfranco Maccarone a Montepulciano, Mattia Savelli a Sinalunga e Antonio Lavecchia a San Gimignano, ma si è anche lanciato il nome dell’azzurro Alessandro Pallassini come sfidante del sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti. Il centrodestra non ha dubbi: punta a vincere in tutti i 29 Comuni della provincia. L’obiettivo è "estendere l’azione amministrativa di buon governo cominciata a Siena". Il tutto, contando sull’effetto-Meloni e la speranza che le lotte interne al centrosinistra facciano il resto.