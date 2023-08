Dopo il dramma si corre ai ripari La tangenziale ora è un’urgenza per il traffico di San Gimignano

"Sono passati anni e anni da perdere il conto che si aspetta la famosa Tangenziale, la circonvallazione che scavalchi le mura per eliminare il traffico pesante di San Gimignano". A San Gimignano questa litania è recitata come il rosario da quando è cominciato il primo progetto della circonvallazione, dal secolo scorso, come una omerica odissea, che ‘sembra’ arrivata al capolinea. Entro la fine dell’anno è previsto il taglio del nastro. Voci dalle stanze del Comune, Provincia e della Regione. I datori di lavoro e di altro. Di questa opera di qualche chilometro con due gallerie. Con la circonvallazione quel brutto e tragico incidente dell’altra sera dell’impazzito rimorchio dell’autoarticolato (che non poteva entrare nella zona e nella strada, vietata ai mezzi superiore alle 22 tonnellate dentro le mura ) che ha travolto la famiglia franco giapponese di quattro persone, babbo, mamma e due figli piccoli, si sarebbe sicuramente evitato. Con le notizie dalle corsie degli ospedali di Siena che parlano di condizioni stazionarie con delicati interventi di alta chirurgia agli arti dei due genitori; il più piccolo dei bambini 11 mesi salvato dalle braccia della mamma si trova al Mayer con trauma cranico e sotto osservazione, l’altro poco più grande miracolosamente illeso e scosso dalla scena che ha vissuto. Ma questa purtroppo è oramai un’altra tragica e brutta storia. Tutto è nelle mani della magistratura e alle accurate indagini della polizia municipale per chiarire cosa sia successo e come sia successo in quegli attimi in un punto della strada dove da quel sentiero-marciapiede passeggiano milioni di turisti e visitatori. Ogni giorno. Intanto la nuova circonvallazione continua a grandi passi a camminare con il cancello del cantiere aperto della "tangenziale"; dalla rotonda di campo all’uccellini che si immette sulla provinciale per Ranza, Castello e Volterra, fino all’altra rotonda di Fugnano per la provinciale di Gambassi e Certaldo, è in piena attività lavorativa con il personale della ditta appaltatrice al gran completo di addetti ai lavori per le ultime rifiniture, illuminazione nelle due gallerie, la strada, la segnaletica su tutto il percorso, la sicurezza e via dicendo per prepararsi ai collaudi finali, per chiudere finalmente e definitivamente questa annosa e cronica realtà di una strada che sembra proprio del desiderio.

Romano Francardelli