Dopo i numeri le sentenze Il Monte in aula

Pino Di Blasio

Tra i tanti meriti che ascriviamo alla stagione da amministratore delegato di Luigi Lovaglio, l’aver derubricato la questione delle cause legali e delle richieste di risarcimento, da emergenza a problema gestibile, sale sul podio della classifica. Anche nella conference call di ieri i contenziosi sono stati l’argomento di diverse domande . Dopo aver scoperto che non si sono aggiunti altri ’reclamanti’, e che il totale delle richieste resta a 4,1 miliardi di euro, la notizia è che il 12 maggio, a Milano, è fissata l’udienza preliminare dell’inchiesta sugli accantonamenti per i crediti deteriorati nei bilanci 2014-2016. Gli indagati sono gli ex presidenti Alessandro Profumo e Massimo Tononi, l’ex ad Fabrizio Viola e l’ex dirigente Arturo Betunio.