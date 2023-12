Dop Economy, i numeri di una terra di qualità: "I vini si prendono tutto. Al cibo solo le briciole"

Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Qualivita, è una miniera inesauribile di dati e statistiche sulla Dop Economy e i valori dei prodotti di eccellenza. Ma non nasconde la difficoltà e i cali di fatturati in una fase complicata soprattutto per le eccellenze senesi. Il primo numero è 20,2 miliardi di euro di valore nazionale della Dop Economy, dei prodotti a marchio Igp, Doc e Docg, con 296 Consorzi di tutela, 195mila imprese e 900mila occupati, tra filiere agricole e trasformazione. In Toscana il valore economico è 1,4 miliardi di euro, con 90 prodotti e 18.260 operatori. Siena è la provincia più ricca, con 666 milioni di euro e il primato soprattutto per il vino.

"Toscana e Siena hanno dati troppo sbilanciati sulla filiera vitivinicola - fa notare Rosati - nonostante ci siano prodotti agroalimentari in Toscana importanti, che non vengono valorizzati. Perché l’attenzione in questi anni si è spostata troppo sul vino. Lo vediamo sull’olio, che non fa gli stessi numeri, nonostante le aziende siano le medesime del vino. I mercati internazionali richiedono valori alti anche sull’olio, in Toscana c’è assoluto bisogno di riequilibrare le due filiere".

Il brand Toscana tira ancora?

"Sì, ma continuando a stressarlo e a usarlo sempre, finirà per esaurire la sua forza. Se mancano prodotti agroalimentari di alto livello, i mercati potrebbero voltare le spalle al marchio Toscana. Molti prodotti tipici vengono etichettati come toscani, ma di toscanità hanno ben poco. Alcuni prodotti sono stati abbandonati, altri sono in crisi".

Passando alla Dop economy senese, lo squilibrio a favore del vino è più evidente?

"Senza dubbio. Guardiamo ai numeri dei dolci senesi. La performance più alta è sui cantuccini, che non si fanno solo a Siena, però. I vantaggi competitivi dati dalla certificazione Igp su panforte e ricciarelli sono stati azzerati troppo in fretta. Oggi i mercati sono addirittura in calo, nella grande distribuzione nel resto d’Italia non vedi più ricciarelli e panforte. Abbiamo perso i vantaggi competitivi. Vedi più il ’panbriacone’, prodotto vincente di un fornaio di Montevarchi, che ha conquistato i mercati".

Colpa delle industrie?

"Le aziende dolciarie senesi dovrebbero guardare più ai mercati internazionali. Ma non c’è voglia di investire su questo. Meglio puntare sulla grande distribuzione che ti dà sicurezza e fatturati stabili".

Il pecorino toscano va forte.

"Si, fa numeri in rialzo ma bisogna ragionare in prospettiva. Abbiamo due problemi strutturali: manca manodopera specializzata e gli allevamenti di pecore sono in crisi. In un anno ne sono stati chiusi 50 in Toscana. Il brand pecorino toscano è forte, ma non abbiamo la materia prima per farlo. Anche per il prosciutto toscano, leader con quasi 11 milioni di euro di valore della produzione, abbiamo problemi, a partire dalla peste suina. Aggiungete una scarsa internazionalizzazione e i cambiamenti climatici, e avrete il quadro".

Ci consoliamo con il vino?

"Il valore della produzione espresso nel rapporto è il valore camerale nelle botti. Se dovessimo calcolare il valore di mercato, varia da azienda ad azienda. Sul cibo è più facile. Sul vino il messaggio è che dobbiamo tornare a pensare più ai vigneti che ai turisti. Molte aziende hanno investito nelle cantine più in ottica turistica che di produzione. Siena è l’unica tra le 20 province in graduatoria che registra cali nei valori di produzione. Se non investiamo nell’agricoltura, avremo bei giardini che producono poco, nel Chianti e a Montalcino".