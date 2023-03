Dono dell’Asd Gracciano Mano tesa all’ospedale

Un’iniziativa che merita un applauso come un bel gol. La dedica è per l’associazione Sportiva Gracciano che ieri mattina ha donato una bilancia pesa-neonati al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Nottola. Diego Caselli, vicepresidente dell’Asd Gracciano, ha consegnato lo strumento di precisione al dottor Flavio Civitelli, direttore Uoc di Pediatria e Neonatologia. Erano presenti anche il direttore del presidio di Nottola, Rosa La Mantia e Luisa Bertò, coordinatore infermieristico oltre ad altri esponenti dell’associazione sportiva, infermieri e medici.

"Il progetto è partito alla fine dello scorso anno – ha precisato Caselli – quando la nostra associazione ha contattato il reparto con il desiderio di voler effettuare una donazione. Il team del reparto ha subito accolto favorevolmente l’idea, indicando le varie necessità della struttura. La raccolta fondi si è concretizzata nella giornata del 6 gennaio quando, come d’abitudine, si celebra nel piccolo paese la ’Festa della Befana’".

E ancora: "In quell’occasione i bambini della zona – è stato ricordato – si ritrovano nel teatro parrocchiale per trascorrere un pomeriggio in allegria caratterizzato da molteplici iniziative organizzate appunto dai volontari dell’associazione". Una realtà, l’Asd Gracciano, punto di riferimento per il territorio, in una frazione piccola come Gracciano, e che grazie alle idee e alla buona volontà riesce a concretizzare progetti utili per la collettività come proprio questo in favore del reparto di Pediatria e Neonatologia di Nottola.

L.S.