Dono al teatro del Costone Fabio: "Qui tanti bei ricordi"

"Per me questo è un giorno speciale, sono molto emozionata. Ringrazio il Costone e la città di Siena per avermi dato la possibilità di conservare le mie opere all’interno del Teatro del Ricreatorio Pio II". Queste le parole di Gina Roche, salita alla ribalta in questi giorni per avere donato le opere al Costone che le conserverà all’interno del suo Teatro. Molte le persone intervenute alla cerimonia lunedì sera nei locali del Ricreatorio. Tra i presenti anche il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, alla quale la pittrice ha dedicato questo pensiero: "Vorrei ringraziare in modo particolare il sindaco che ha speso delle parole veramente belle nei miei confronti". In effetti il primo cittadino durante il suo intervento, ha elogiato l’arte di Gina, dichiarando che la donazione arricchisce non solo il Costone, ma l’intera città. "Un gesto nobile e generoso – ha affermato Nicoletta Fabio – da parte di un’artista che ha dimostrato molta sensibilità nel realizzare l’Araldica delle Contrade. Il Costone è un luogo a cui sono molto affezionata, mio padre mi ci portava spesso da piccola, ho dei ricordi bellissimi se non altro per quello che per lui ha rappresentato". Massimo Fabio, che è stato per lunghi anni il Presidente dell’Associazione Amici del Costone, è stato un ‘ragazzo di monsignor Orlandi’, come ha ricordato Roberto Rosa che ha condotto la serata. Al suo fianco il direttore artistico Francesco Flamini che con una mossa a sorpresa è riuscito a portare la mamma, Rosanna Bonelli detta Rompicollo, che da poco ha compiuto 89 anni, apparsa più arzilla che mai: "Sto bene, specialmente quando monto a cavallo!" Molto apprezzati anche gli interventi di Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, di Mauro Civai, di Benedetta Mocenni, in rappresentanza della Selva e del Magistrato delle Contrade, di Antonio Carapelli, presidente del Consorzio per la tutela del Palio. Gli ospiti della serata, assieme a tutti i costoniani, si sono poi intrattenuti in un piacevole banchetto.