Dono a Terapia intensiva per il primo compleanno di Filippo dai genitori Samuele e Chiara, genitori di Filippo, hanno donato alla Terapia Intensiva Neonatale delle Scotte un supporto di posizionamento per il trasporto in ambulanza, in occasione del primo compleanno di Filippo. Un gesto di generosità e gratitudine verso il reparto.