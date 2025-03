’Donne sport, lunga strada per la parità’. C’è Pitocco, comandante dell’Arma. Poi Alessandra Baldassarri e Sardo

"Donne e sport. La lunga strada verso la parità" è la bella iniziativa organizzata da Comune di Siena, Provincia e Soroptimist Club Siena per la giornata internazionale della donna. Un evento si è già svolto il 7 marzo, la camminata tra i rioni con arrivo in piazza Duomo. L’altro è fissato invece domani alle 17,30 nella Sala Aurora in Provincia. Alle 17,30 è prevista infatti la conferenza-incontro dove ci saranno i saluti della presidente Agnese Carletti, quindi interverranno Anastasia Sardo, Presidente Soroptimist club Siena, il colonnello Angelo Pitocco, comandante provinciale dei carabinieri e Alessandra Baldassarri, comandante gruppo carabinieri forestali