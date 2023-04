’Donne per il Sociale’ Domenica a Suvignano arriva il capitano Ultimo

Torna domenica alla Tenuta di Suvignano il consueto appuntamento di primavera "Donne per il sociale" l’iniziativa del Coordinamento delle cacciatrici Federcaccia all’insegna della passione cinofila e della generosità: il ricavato verrà interamente devoluto a "La lega del filo d’oro". Questa edizione vedrà la partecipazione straordinaria del capitano Ultimo, cioè Sergio De Caprio, che nel 1993, dopo mesi di indagini, riuscì a catturare il capo della mafia siciliana, Totò Riina, latitante da 23 anni. L’idea di "Donne per il sociale" nasce dalla volontà di proseguire un percorso iniziato nel 2021 quando le referenti del Coordinamento cacciatrici Federcaccia di Siena avevano organizzato "Donne per la legalità". Emblematica la cornice della Tenuta di Suvignano con la sua storia di terra confiscata alla mafia oggi di proprietà della Regione Toscana e gestita da Ente Terre.